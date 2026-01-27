Ричмонд
Минск — молодежная столица: что ожидает город

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Минск выбран молодежной столицей Беларуси на 2026 год, о том, что это даст белорусской столице, рассказала Sputnik начальник Республиканского молодежного центра Виктория Захаревская.

Источник: Sputnik.by

Статус молодежной столицы Беларуси ежегодно присваивается городам республики в ходе онлайн-голосования и оценки конкурсной комиссии.

Виктория Захаревская отметила, что Минску представилась уникальная возможность продемонстрировать достижения в области культуры, спорта и гражданской активности молодежи.

«Это не просто звание, а целый год возможностей. Минск сможет активно продвигать молодежные идеи, развивать инфраструктуру и масштабировать лучшие практики на всю страну», — подчеркнула она.

Районные мероприятия и международный уровень.

Захаревская отметила, что на данный момент план мероприятий, которые пройдут в молодежной столице в 2026 году, находятся на стадии согласования.

«Мы готовим ряд республиканских мероприятий, которые будут проходить в Минске, в каждом районе столицы», — рассказала она.

В числе крупных, которые уже можно анонсировать, она назвала «Фестиваль науки» и «Фестиваль профессий». Кроме того, пройдет «Неделя молодежи и студенчества».

«Молодежная столица станет точкой притяжения для всей молодежи, а также для всех жителей Беларуси», — добавила Захаревская.

Она также рассказала, что запланированы международные проекты.

«Безусловно, мы будем развивать международное сотрудничество в рамках СНГ и Союзного государства. Молодежная столица станет отправной точкой для этих инициатив», — подчеркнула собеседник агентства.

Традиция молодежных столиц.

Статус молодежной столицы был учрежден в Беларуси в 2016 году, и с тех пор каждый год город, который его получает, становится центром молодежных инициатив.

Первыми статус молодежной столицы получили Барановичи. Им наделялись также Полоцк, Могилев, Орша, Пинск, Гродно, Витебск, Новополоцк, Брест. В прошлом году молодежной столицей был Гомель.

