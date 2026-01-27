Минск — молодежная столица: что ожидает город

Статус молодежной столицы Беларуси ежегодно присваивается городам республики в ходе онлайн-голосования и оценки конкурсной комиссии.
Виктория Захаревская отметила, что Минску представилась уникальная возможность продемонстрировать достижения в области культуры, спорта и гражданской активности молодежи.
«Это не просто звание, а целый год возможностей. Минск сможет активно продвигать молодежные идеи, развивать инфраструктуру и масштабировать лучшие практики на всю страну», — подчеркнула она.
Районные мероприятия и международный уровень.
Захаревская отметила, что на данный момент план мероприятий, которые пройдут в молодежной столице в 2026 году, находятся на стадии согласования.
«Мы готовим ряд республиканских мероприятий, которые будут проходить в Минске, в каждом районе столицы», — рассказала она.
В числе крупных, которые уже можно анонсировать, она назвала «Фестиваль науки» и «Фестиваль профессий». Кроме того, пройдет «Неделя молодежи и студенчества».
«Молодежная столица станет точкой притяжения для всей молодежи, а также для всех жителей Беларуси», — добавила Захаревская.
Она также рассказала, что запланированы международные проекты.
«Безусловно, мы будем развивать международное сотрудничество в рамках СНГ и Союзного государства. Молодежная столица станет отправной точкой для этих инициатив», — подчеркнула собеседник агентства.
Традиция молодежных столиц.
Статус молодежной столицы был учрежден в Беларуси в 2016 году, и с тех пор каждый год город, который его получает, становится центром молодежных инициатив.
Первыми статус молодежной столицы получили Барановичи. Им наделялись также Полоцк, Могилев, Орша, Пинск, Гродно, Витебск, Новополоцк, Брест. В прошлом году молодежной столицей был Гомель.