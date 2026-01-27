Может ли ипохондрия вызывать реальную боль: психолог дала ответ

По словам клинического психолога Марианны Абравитовой, люди, страдающие ипохондрией, могут испытывать вполне реальные физические боли, несмотря на отсутствие органических причин. Источником таких ощущений является психика, а не тело, рассказала специалист в беседе с RT.
Абравитова уточнила, что современная медицина называет это состояние тревожным соматоформным расстройством. При этом человек может чувствовать жжение, покалывание или другие фантомные симптомы, которые субъективно переживаются как настоящие.
По мнению психолога, к развитию такого расстройства чаще склонны люди с тревожным складом личности, интерпретирующие любой незначительный симптом как угрозу. Особенно ситуация усугубляется, если у человека уже был личный или семейный опыт тяжёлого заболевания.
С наступлением холодов количество обращений к врачам значительно увеличивается, отметила в беседе с Life.ru эксперт Валентина Милованова. По её словам, в морозы организм становится более уязвимым к простудам, обострениям хронических болезней и другим сезонным проблемам.