РСТ: Консульства стран шенгена почти закрыли выдачу россиянам многократных виз

Эксперт РСТ Михаил Абасов подчеркнул, что наиболее заметной тенденцией стало сокращение доли многократных виз.
«В ноябре Еврокомиссия резко ограничила выдачу новых многоразовых виз россиянам, что привело к серьезному сокращению доли многократных виз…», — сказал он.
Абасов уточнил, что на данный момент на долгосрочный шенген могут, в основном, рассчитывать лишь три категории заявителей: близкие родственники граждан ЕС или легальных резидентов Европы, профессионалы в сфере международных перевозок, а также частные случаи, которые рассматриваются консульством индивидуально.
При этом, по данным РСТ, даже на фоне ужесточения правил выделяется группа стран, сохраняющих сравнительную лояльность к россиянам. Так, лидерами по доступности многократных виз остаются Франция, Италия и Испания, на них приходится порядка 60−65% всех выданных россиянам разрешений.
Как писал сайт KP.RU, выдача шенгенской мультивизы для россиян после начала спецоперации стала большой редкостью. Подобные документы получали буквально единицы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала решение Брюсселя, отметив, что Европе, видимо, не нужны платежеспособные туристы, там предпочитают украинских иммигрантов и уклонистов.