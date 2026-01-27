РСТ: Консульства стран шенгена почти закрыли выдачу россиянам многократных виз

Абасов уточнил, что на данный момент на долгосрочный шенген могут, в основном, рассчитывать лишь три категории заявителей: близкие родственники граждан ЕС или легальных резидентов Европы, профессионалы в сфере международных перевозок, а также частные случаи, которые рассматриваются консульством индивидуально.