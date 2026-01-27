В ФСБ прокомментировали конфликт блогера Коцкой с пограничниками в аэропорту Екатеринбурга

Сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге действовали правомерно, остановив блогера Александру Коцкую с ребенком в зоне погранконтроля. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Челябинской области.
«Процедура прохождения пограничного контроля указанных лиц составила 18 минут, при этом часть времени по просьбе пассажира с ребенком потребовалась для разъяснения ему правил и порядка пересечения государственной границы несовершеннолетними россиянами», — говорится в обращении правоохранительных органов.
При этом в ФСБ еще раз подчеркнули, что сотрудники аэропорта действовали правомерно. Права блогера и ребенка не были нарушены.
Уральский блогер-миллионник Коцкая сообщила в соцсетях, что их с дочерью остановили на погранконтроле в «Кольцово» по возвращении из Казахстана из-за отсутствия загранпаспорта у ребенка. Инфлюенсер вдруг заявила, что ей грубо ответили на просьбу объяснить, почему ее остановили с ребенком на погранпункте.
Ранее KP.RU сообщил, что с 20 января 2026 года вступили в силу новые правила перевозки несовершеннолетних за рубеж. Отмечается, что теперь нужно, чтобы граждане до 14 лет тоже имели загранпаспорт, пересечение границы по свидетельству о рождении не допускается.