В ФСБ прокомментировали конфликт блогера Коцкой с пограничниками в аэропорту Екатеринбурга

Уральский блогер-миллионник Коцкая сообщила в соцсетях, что их с дочерью остановили на погранконтроле в «Кольцово» по возвращении из Казахстана из-за отсутствия загранпаспорта у ребенка. Инфлюенсер вдруг заявила, что ей грубо ответили на просьбу объяснить, почему ее остановили с ребенком на погранпункте.