Уролог Гадзиян перечислил нетипичные симптомы депрессии

Врач назвал тахикардию и боли в животе симптомами депрессии.

Источник: Аргументы и факты

У ряда пациентов, страдающих депрессивными состояниями, традиционные проявления, такие как подавленность и безразличие к окружающему миру, могут отсутствовать, сообщил врач-уролог Марк Гадзиян. В своем Telegram-канале он представил вниманию россиян перечень нетипичных индикаторов данного расстройства.

По мнению Гадзияна, в случаях скрытой депрессии доминируют не эмоциональные переживания, а соматические проявления. К ним, в частности, относятся болевые ощущения в области сердца, головы, брюшной полости и спины.

В числе прочих признаков специалист выделил учащенное сердцебиение, колебания кровяного давления, головокружение, состояние постоянной усталости, нарушения сна и расстройства пищеварения. В сфере интимных отношений заболевание характеризуется снижением полового влечения и ухудшением эректильной функции.

Опираясь на статистические данные, Гадзиян подчеркнул, что до половины случаев депрессивных нарушений могут протекать в скрытой форме.

Ранее ученые выяснили, что крики во сне могут быть предвестниками деменции.