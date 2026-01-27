Уролог Гадзиян перечислил нетипичные симптомы депрессии

У ряда пациентов, страдающих депрессивными состояниями, традиционные проявления, такие как подавленность и безразличие к окружающему миру, могут отсутствовать, сообщил врач-уролог Марк Гадзиян. В своем Telegram-канале он представил вниманию россиян перечень нетипичных индикаторов данного расстройства.