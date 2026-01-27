Ричмонд
В Ростове на ТЭЦ-2 работают только два котла из четырех

В Ростове на ТЭЦ снизили параметры теплоносителя для безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове прошло оперативное совещание по вопросам ЖКХ. В фокусе внимания оказались вопросы с отоплением. По итогам совещания губернатор Ростовской области сообщил, что после аварии на ТЭЦ-2, которая произошла в конце декабря, для безопасной работы снизили параметры теплоносителя.

Работает только 2 из 4 котлов.

— Поручил проработать механизм «обнуления» платы за отопление в дни, когда люди не получали в полном объеме качественную коммунальную услугу. Вопрос у меня на личном контроле, — сказал Юрий Слюсарь.

Также на совещании поднимался вопрос с водоснабжением в Гуково. Сейчас вода подается, но давление в сети снижено.

— Его недостаточно для жителей верхних этажей. Сейчас идет постоянная работа по ликвидации порывов, — отметил губернатор.

