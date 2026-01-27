В Ростове на ТЭЦ-2 работают только два котла из четырех

В Ростове прошло оперативное совещание по вопросам ЖКХ. В фокусе внимания оказались вопросы с отоплением. По итогам совещания губернатор Ростовской области сообщил, что после аварии на ТЭЦ-2, которая произошла в конце декабря, для безопасной работы снизили параметры теплоносителя.