Умер водитель трамвая из Уфы, известный как «Капитан Джек Воробей»

Умер легендарный водитель трамвая из Уфы Юрий Субоч, известный как «Капитан Джек Воробей», сообщили родственники мужчины в соцсетях.
Субоч всю профессиональную жизнь посвятил работе на уфимском трамвайном маршруте. Он стал настоящей живой достопримечательностью города. Водитель рассказывал пассажирам об истории и архитектуре Уфы по ходу движения трамвая.
Интересно, что в свободное время Юрий работал диджеем в родном селе Шингак-Куль.
28 января состоится церемония прощания с Юрием Субочем. Он будет похоронен на Северном кладбище Уфы.
