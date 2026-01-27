Ричмонд
Умер водитель трамвая из Уфы, известный как «Капитан Джек Воробей»

Водитель трамвая из Уфы Юрий Субоч, известный как «Капитан Джек Воробей», скончался.

Источник: Аргументы и факты

Умер легендарный водитель трамвая из Уфы Юрий Субоч, известный как «Капитан Джек Воробей», сообщили родственники мужчины в соцсетях.

Субоч всю профессиональную жизнь посвятил работе на уфимском трамвайном маршруте. Он стал настоящей живой достопримечательностью города. Водитель рассказывал пассажирам об истории и архитектуре Уфы по ходу движения трамвая.

Интересно, что в свободное время Юрий работал диджеем в родном селе Шингак-Куль.

28 января состоится церемония прощания с Юрием Субочем. Он будет похоронен на Северном кладбище Уфы.

28 января состоится церемония прощания с Юрием Субочем. Он будет похоронен на Северном кладбище Уфы.