Умер водитель трамвая из Уфы, известный как «Капитан Джек Воробей»

Ранее сообщалось, что экс-помощница губернаторов Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева умерла, когда прилетела в Астрахань проститься с умершей мамой. Ее знакомая рассказала, что у 38-летней Мангушевой не выдержало сердце.