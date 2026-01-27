РИА Новости: комика Артемия Останина хотят приговорить почти к 6 годам тюрьмы

В качестве свидетеля на суде также выступила девушка комика Валерия Наумова — она рассказала об одном из выступлений Останина, после которого его обвинили в экстремизме. По словам Наумовой, этому предшествовал ее собственный монолог, в котором она рассказывала, как на нее мастурбировали. Затем на сцену позвали самого Останина. Девушка отвергла, что в шутках ее молодого человека про инвалида был экстремизм.