Учёные рассказали, какую пользу могут принести всего 2 дня овсяной диеты

В эксперименте 32 участника два дня подряд питались исключительно овсянкой. Они ели по три порции по 100 г в день, с небольшим добавлением фруктов или овощей и при сниженной на 50% калорийности. Контрольная группа также сидела на ограничительной диете, но без обязательного употребления овсянки.