Учёные рассказали, какую пользу могут принести всего 2 дня овсяной диеты

Всего два дня, проведённые на диете из одной лишь овсянки, могут снизить уровень «плохого» холестерина на 10% и улучшить здоровье сердца, причём эффект сохраняется минимум шесть недель. К такому выводу пришли учёные из Университета Бонна, опубликовавшие своё исследование в журнале Nature.
Овсянка давно известна как продукт, полезный для сосудов благодаря бета-глюкану — растворимой клетчатке, которая в кишечнике превращается в гель, связывает холестерин и мешает его всасыванию в кровь.
Ранее считалось, что для заметного эффекта нужно есть по одной порции овсянки ежедневно (около 3 г бета-глюкана). Однако новое исследование показало, что краткосрочная, но интенсивная «овсяная перезагрузка» работает быстрее и эффективно, особенно у людей, страдающих от ожирения, высокого давления и сахарного диабета.
В эксперименте 32 участника два дня подряд питались исключительно овсянкой. Они ели по три порции по 100 г в день, с небольшим добавлением фруктов или овощей и при сниженной на 50% калорийности. Контрольная группа также сидела на ограничительной диете, но без обязательного употребления овсянки.
Результаты оказались впечатляющими. У тех, кто ел только овсянку уровень ЛПНП-холестерина («плохого») снизился на 10%, в среднем участники похудели на 2 кг, а давление немного упало. Через шесть недель, несмотря на возврат к обычному рациону, положительный эффект сохранился.
Учёные также обнаружили, что овсянка стимулирует рост полезных кишечных бактерий, включая те, что производят феруловую кислоту — вещество, подавляющее фермент, отвечающий за выработку холестерина в печени.
Интересно, что более длительная диета (замена одного приёма пищи овсянкой в течение шести недель) не дала такого же результата, что говорит в пользу именно краткосрочного, но насыщенного подхода.
«Кратковременная овсяная диета, повторяемая с интервалами, может стать безопасным и эффективным способом поддерживать холестерин в норме и предотвращать диабет», — подчеркнули исследователи.
