Власти Гомеля выплатили компенсации владельцам первых семи квартир и трех авто, пострадавших при взрыве газа

Власти Гомеля выплатили компенсацию семи владельцам квартир, чье имущество было утрачено или повреждено в результате чрезвычайной ситуации при взрыве газа 17 декабря в многоэтажке Гомеля по улице Косарева, 3 (здесь подробнее).
Финансирование осуществлялось из средств городского бюджета и Белгосстраха. Денежные выплаты получили также владельцы трех автомобилей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Напомним, ранее власти Гомеля сообщали, что готовы выплатить по рыночной стоимости за десять квартир (здесь подробнее).
Оценочная комиссия горисполкома продолжает свою работу по оценке ущерба, нанесенного имуществу в поврежденном подъезде. Тем временем горожане, чье жилье пострадало от обрушения перекрытий между этажами и после ЧП было демонтировано, уже больше месяца живут в гостинице «Сож» — их бесплатно кормят и помогают со всем необходимым для жизни. В целом же, жильцам пострадавшего подъезда предложили на выбор: арендное жилье, компенсация или возможность вернуться в свои квартиры после окончания работ.
О том, что демонтированную часть торцевого подъезда с 5 по 10 этаж фактически отстроят заново говорилось в репортаже ОНТ. Дом можно восстановить, потому что фундамент и нижняя часть подъезда сохранили несущую способность.
Замдиректора — главный инженер «Гомельгражданпроекта» Виктор Ковалев отметил, что большая часть строительной документации, по которой строился пострадавший дом в 1985—1987 годах, сохранилась в архиве этого института. На днях в госэкспертизу передадут проект восстановления квартир с 6 по 9 этажи. Документация по 10 этажу и чердачному помещению пока в стадии разработки. После реализации проекта дому не только будет возвращен первоначальный вид, он станет лучше, теплее, там заменят инженерные коммуникации.
Новые стеновые панели изготовят на Гомельском домостроительном комбинате. Сначала пробные образцы, они пройдут обязательные испытания на прочность, теплопроводность и огнеупорность.
В ближайшее время жильцам пострадавшего подъезда представят четкий график работ с конкретными сроками. Ранее сообщалось, что обрушившуюся гомельскую многоэтажку восстановят после демонтажа пяти этажей в мае 2026-го. Также известно, что стройка пройдет в два этапа — сначала восстановят разрушенную часть здания, затем пройдет капремонт с полной заменой коммуникаций и утеплением фасада в той части дома, которая не пострадала от взрыва, а это еще два подъезда.
Кстати, в конце декабря ОНТ показало, как выглядит после демонтажа пяти этажей аварийный дом в Гомеле.
Мы писали, что под Светлогорском мужчина устроил взрыв в квартире, заправляя зажигалку: «Выбило входную дверь и повредило перегородку».