Власти Гомеля выплатили компенсации владельцам первых семи квартир и трех авто, пострадавших при взрыве газа

Оценочная комиссия горисполкома продолжает свою работу по оценке ущерба, нанесенного имуществу в поврежденном подъезде. Тем временем горожане, чье жилье пострадало от обрушения перекрытий между этажами и после ЧП было демонтировано, уже больше месяца живут в гостинице «Сож» — их бесплатно кормят и помогают со всем необходимым для жизни. В целом же, жильцам пострадавшего подъезда предложили на выбор: арендное жилье, компенсация или возможность вернуться в свои квартиры после окончания работ.