В Китае назвали последствия развития вируса Нипах: побочные эффекты очень серьезные

Китайские эксперты предупреждают о возможных серьезных последствиях заражения вирусом Нипах, таких как кома, эпилепсия и поражения нервной системы. Симптомы включают боли в горле, рвоту и сонливость, которые могут перейти в респираторный дистресс-синдром и сепсис. Об этом сообщает CCTV.
Главный врач больницы в Китае Юй Кан сообщил, что вирус поражает центральную нервную систему, вызывая энцефалит и отек мозга, что может привести к коме, эпилепсии и необратимым повреждениям. При этом в КНР риск распространения вируса считается низким.
ВОЗ называет Нипах одним из самых опасных вирусов, летальность которого составляет 40−75%. Вирус передается через фрукты, зараженные слюной летучих лисиц или мышей, и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Ранее KP.RU сообщил, что Роспотребнадзор заявил, что ситуация с вирусом Нипах в России под контролем. Завозов болезни в РФ не зафиксировано.