В Китае назвали последствия развития вируса Нипах: побочные эффекты очень серьезные

Китайские эксперты предупреждают о возможных серьезных последствиях заражения вирусом Нипах, таких как кома, эпилепсия и поражения нервной системы. Симптомы включают боли в горле, рвоту и сонливость, которые могут перейти в респираторный дистресс-синдром и сепсис. Об этом сообщает CCTV.