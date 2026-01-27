Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для решения двух ключевых вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России Владимиром Путиным для решения двух ключевых вопросов. С таким заявлением во вторник, 27 января, выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
По его словам, речь идет о вопросах территорий и Запорожской атомной электростанции. В то же время Сибига считает, что ему нет необходимости встречаться с его российским коллегой Сергеем Лавровым.
— Мы не должны творить параллельных треков. Есть сформированные переговорные команды, в которые входят и представители МИД. А создание дополнительных треков — не ко времени, не нужно, — пояснил он.
Согласно словам Сибиги, переговорные группы уже провели детальные обсуждения касательно условий прекращения огня, а также порядка мониторинга и верификации перемирия, говорится в публикации в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак со ссылкой на украинские СМИ.
Несмотря на разногласия, переговоры об украинском урегулировании продолжаются. 23 января в Сети появились кадры встречи делегаций РФ, Украины и США на трехсторонних переговорах, которые прошли в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.
СМИ писали, что ряд европейских государств хочет, чтобы на переговорах трехсторонней рабочей группы с Россией и США в Абу-Даби украинская сторона добилась «энергетического перемирия».