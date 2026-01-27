«Пари НН» отменил матч с «Факелом» из-за накрывшего Турцию ливня

Обстановка на стадионе. Видео © Telegram / ФК Пари Нижний Новгород.
Вместо игры на поле спортивного комплекса «Калиста» команда проведёт тренировку в тренажёрном зале, чтобы поддержать физическую форму. Клуб поблагодарил болельщиков за понимание.
«Пари НН» в текущем сезоне РПЛ занимает 14-е место, набрав 14 очков в 18 матчах.
На днях состоялся матч 23-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» одержал сенсационную выездную победу над лидирующим «Арсеналом» со счётом 3:2. Встреча в Лондоне выдалась крайне результативной и драматичной: «Арсенал» открыл счёт после автогола, но «Юнайтед» отыгрался, вышел вперёд, позволил сравнять счёт за шесть минут до конца, но всё же добыл победу голом на 87-й минуте. Это вторая победа команды под руководством нового тренера Майкла Каррика, который до этого обыграл в дерби «Манчестер Сити». Эта победа осложняет борьбу «Арсенала» за чемпионство и даёт надежду болельщикам «МЮ» на улучшение результатов.
