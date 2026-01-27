Россиянам рассказали, что нужно делать при холоде в квартире

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал о правильном алгоритме действий для жильцов, столкнувшихся с холодом в квартирах. Этим он поделился в беседе с RT.
Первым делом необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Бондарь пояснил, что оператор обязан зафиксировать обращение, присвоить номер и согласовать время визита мастера.
Обычно специалист приезжает в течение нескольких часов, если нет масштабной аварии. Эксперт посоветовал до его прихода самостоятельно замерить температуру обычным термометром в центре комнаты.
Бондарь напомнил, что нормативный минимум для обычных комнат составляет +18 градусов, а для угловых — +20. Это ключевой параметр, который проверяют при составлении акта о несоответствии.
Параллельно спасатель Денис Киселёв дал советы по защите от холода на улице. Он рекомендовал в сильные морозы носить две пары перчаток: тонкие внутри и рукавицы сверху.
Киселёв также отметил важность выбора правильной зимней обуви. Она должна быть на размер больше, иметь широкую подошву и качественный утеплитель для возможности надеть теплые носки. Его слова приводит «Царьград».
При этом врач Андрей Ольшевский призвал россиян по возможности не выходить на улицу в сильные морозы ниже −25 градусов. В таких условиях резко возрастает риск обморожений и переохлаждения.
Специалист пояснил, что ветер и высокая влажность усугубляют воздействие холода. Даже при необходимости, по его словам, находиться на таком морозе можно не более 10−15 минут, пишет 360.ru.