В России заблокировали аниме-сайт «Шикимори»

Отметим, что до «Шикимори» в России блокировали и ограничивали и другие аниме-ресурсы. Основной причиной таких решений был отказ площадок удалять/ограничивать информацию о произведениях, в которых обнаружены нарушения российского законодательства (пропаганда нетрадиционных отношений и тому подобное).