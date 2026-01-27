В России заблокировали аниме-сайт «Шикимори»

В России заблокировали доступ к популярному русскоязычному форуму «Шикимори», посвященному аниме-тематике. Сайт специализировался на сборе информации о различных аниме, манге, японских новелл и другому подобному контенту. Известно, что решение о блокировке принято Роскомнадзором.
«Сегодня, 27.01.2026, Shikimori был заблокирован Роскомнадзором. Причина на данный момент не уточнена», — указано в реестре РКН.
Отметим, что до «Шикимори» в России блокировали и ограничивали и другие аниме-ресурсы. Основной причиной таких решений был отказ площадок удалять/ограничивать информацию о произведениях, в которых обнаружены нарушения российского законодательства (пропаганда нетрадиционных отношений и тому подобное).
