Мозг на «дешевом» эндорфине: врач рассказала, почему скроллинг в соцсетях затягивает

Зависимость от постоянного скроллинга в Интернете или соцсетях может быть не только привычкой, но и причиной «дешевого» эндорфина, объяснила психиатр-нарколог Валентина Аванесова. Мозг реагирует на новое, что он видит, и начинает вырабатывать гормон удовольствия, заставляя человека возвращаться к экрану снова и снова. Об этом пишет РИАМО.