Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мозг на «дешевом» эндорфине: врач рассказала, почему скроллинг в соцсетях затягивает

Нарколог Аванесова: скроллинг в соцсетях вызывает быстрый эндорфин.

Источник: Комсомольская правда

Зависимость от постоянного скроллинга в Интернете или соцсетях может быть не только привычкой, но и причиной «дешевого» эндорфина, объяснила психиатр-нарколог Валентина Аванесова. Мозг реагирует на новое, что он видит, и начинает вырабатывать гормон удовольствия, заставляя человека возвращаться к экрану снова и снова. Об этом пишет РИАМО.

«Открывая приложения, мы запускаем цикл “клик — новизна — дофамин”, который может продолжаться бесконечно без глубокой обработки информации», — отметила медик.

Однако этот процесс имеет побочные эффекты. По словам врача, постоянный поток информации приводит к снижению выработки дофамина и серотонина, что в итоге повышает утомляемость.

Исследования российских биофизиков также показали, что регулярное использование мобильных устройств замедляет реакцию, особенно у детей. Самое опасное, по мнению Аванесовой, — это изменение нейронных связей в мозге. Человеку становится труднее усваивать новую информацию.

Ранее психолог Екатерина Булгакова объяснила, почему стал популярен тренд «Мой 2016». По ее словам, ностальгия по 2016 году — это способ вернуть живой интернет.