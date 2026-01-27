Мозг на «дешевом» эндорфине: врач рассказала, почему скроллинг в соцсетях затягивает

Зависимость от постоянного скроллинга в Интернете или соцсетях может быть не только привычкой, но и причиной «дешевого» эндорфина, объяснила психиатр-нарколог Валентина Аванесова. Мозг реагирует на новое, что он видит, и начинает вырабатывать гормон удовольствия, заставляя человека возвращаться к экрану снова и снова. Об этом пишет РИАМО.
«Открывая приложения, мы запускаем цикл “клик — новизна — дофамин”, который может продолжаться бесконечно без глубокой обработки информации», — отметила медик.
Однако этот процесс имеет побочные эффекты. По словам врача, постоянный поток информации приводит к снижению выработки дофамина и серотонина, что в итоге повышает утомляемость.
Исследования российских биофизиков также показали, что регулярное использование мобильных устройств замедляет реакцию, особенно у детей. Самое опасное, по мнению Аванесовой, — это изменение нейронных связей в мозге. Человеку становится труднее усваивать новую информацию.
Ранее психолог Екатерина Булгакова объяснила, почему стал популярен тренд «Мой 2016». По ее словам, ностальгия по 2016 году — это способ вернуть живой интернет.