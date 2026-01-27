Минюст РФ внес пять организаций в перечень нежелательных

Минюст РФ внес пять иностранных организаций в перечень нежелательных на территории страны, сказано на сайте ведомства.
В реестр добавили швейцарский «Международный альянс либертарианских партий»*, турецкий «Фонд Кавказа»*, французскую «Юридическая фирма Vigo»*, канадские «Парламентский центр»* и «Канадский фонд местных инициатив»*.
Согласно реестру, Генпрокуратура вынесла решение о признании деятельности «Парламентского центра», «Международного альянса либертарианских партий» и «Фонда Кавказа» нежелательными 12 января, остальных — 13 числа.
Ранее сообщалось, что Минюст внес в реестр иностранных агентов активистку Ольгу Курносову** и историка Ивана Куриллу**.
* Деятельность организаций признана нежелательной в России.
** Признаны в России иностранными агентами.