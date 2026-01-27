Роскомнадзор заблокировал аниме-сайт Shikimori

Также в 2025 году на менеджера сайта комиксов Mangalib наложили штраф за пропаганду ЛГБТ*. Причиной стала манга о браке между юной девушкой и огромным змеем. На рассмотрении судья признал, что отношения между человеком и мифологическим существом можно признать нетрадиционными.