Роскомнадзор заблокировал аниме-сайт Shikimori

Роскомнадзор (РКН) во вторник, 27 января, ограничил доступ к аниме-сайту shikimori.one на территории России. Об этом следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Причина блокировки на данный момент неизвестна.

В Telegram-канале shikimori сообщили, что решают вопрос о разблокировки портала.

В октябре прошлого года Роскомнадзор также принял решение ограничить доступ к сайту MyAnimeList — крупнейшей в мире базе данных и социальному сообществу по японской манге и аниме.

Также в 2025 году на менеджера сайта комиксов Mangalib наложили штраф за пропаганду ЛГБТ*. Причиной стала манга о браке между юной девушкой и огромным змеем. На рассмотрении судья признал, что отношения между человеком и мифологическим существом можно признать нетрадиционными.

Ранее РКН заблокировал популярный сайт — библиотеку аниме jut.su. Решение было принято в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.