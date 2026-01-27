Прокуратура начала проверку после аварии автобуса на улице Правды в Уфе

Сегодня вечером в Демском районе Уфы автобус попал в серьезную аварию. Следовавший по улице Правды «Лотус» маршрута № 258П выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Лада Искра» и врезался в остановку.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, ведомство начало проверку, чтобы выяснить причины ДТП. Прокуроры проверят, как организованы перевозки и соблюдались ли правила безопасности.
