Прокуратура начала проверку после аварии автобуса на улице Правды в Уфе

В Уфе автобус выехал на встречку и врезался в остановку.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером в Демском районе Уфы автобус попал в серьезную аварию. Следовавший по улице Правды «Лотус» маршрута № 258П выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Лада Искра» и врезался в остановку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, ведомство начало проверку, чтобы выяснить причины ДТП. Прокуроры проверят, как организованы перевозки и соблюдались ли правила безопасности.

