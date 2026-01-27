Провал в Голливуде, отказ от сыновей и желание уйти на СВО: Константину Соловьеву — 52

Константин Соловьев отмечает день рождения 28 января.
Константин Соловьев — популярный российский актер. Известность к нему пришла после ролей в телесериалах. Всего он снялся более чем в 100 картинах. Он пытался покорить Голливуд, был четыре раза женат и имеет четверых детей. 28 января актеру исполняется 52 года. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Константина Соловьева.
Константин Соловьев родился 28 января 1974 года в Москве. Его отец был милиционером, а мать работала инженером. После девятого класса Константин некоторое время учился в медицинском училище, затем — в школе милиции. В итоге, по совету сестры, поступил в Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина.
Константин Соловьев в кино.
Соловьев стал популярен благодаря ролям в сериалах.
Уже на третьем курсе Соловьева заметили в театре имени Вахтангова и предложили роли в спектаклях «Сирано де Бержерак» и «Земля обетованная». Однако широкую известность ему принесли телесериалы.
Первую крупную роль Соловьев сыграл в сериале «Будем знакомы». Этот проект стал для него переломным: актер стал регулярно получать новые предложения. Уже спустя несколько лет Константин вошел в число востребованных артистов.
Он также сыграл Фому в культовом сериале «Бригада», а затем Бориса в драме «Я остаюсь» с Андреем Краско. В это время он на определенный период сделал паузу в карьере. У него появилась возможность не только попробовать свои силы в Голливуде, но и кардинально изменить образ жизни, переехав за океан.
Позже он снова снимется в российских картинах: в боевиках «Литейный» и «Боец», драмах «Склифосовский», «Дневник доктора Зайцевой» и романтических фильмах «Однажды будет любовь», «Летний дождь». Его фильмография включает свыше 100 работ.
Личная жизнь Константина Соловьева.
Первая любовь Соловьева и предательство.
Соловьев впервые серьезно влюбился на 4-м курсе института им. Щукина. Девушка, имя которой актер не называет, была очень амбициозна и мечтала строить карьеру в Европе. Константин последовал за возлюбленной, когда она уехала жить в Испанию. Однако девушка начала там отношения с другим мужчиной, что стало серьезным ударом для Соловьева. Он был настолько разочарован, что хотел уйти из жизни.
Первый брак Соловьева и переезд в США.
Вернувшись в Россию, он вскоре снова влюбился, и в этот раз настолько серьезно, что решил жениться. Его супругой стала одногруппница Ина Баррон. Она была гражданкой США и мечтала покорить Голливуд. Молодожены отправились в Лос-Анджелес, однако там Соловьева ждали испытания. Он посещал кастинги, нанял агента, но со временем у актера пропало желание добиваться этой цели.
«У меня не было желания пробиваться в Голливуде. Иначе я бы остался и играл там», — рассказывал Константин.
Соловьев прожил за океаном 10 лет. В это время он работал тренером в фитнес-клуб. Актер рассказывал, что однажды встретил там своего кумира детства — Арнольда Шварценеггера. Однако так и не решился к нему подойти.
«Думал увидеть места, где жил Арнольд Шварценеггер, мой кумир в то время. И я сделал все, что хотел. Даже увидел Арнольда в спортивном зале, но побоялся с ним поздороваться», — вспоминал Константин о жизни в США.
Семейная жизнь с Иной тоже не сложилась.
Второй брак Константина Соловьева и отказ от детей.
Евгений Ахременко с сыновьями.
Когда Константин понял, что покорить Голливуд ему не под силу, он принял решение периодически приезжать работать в Россию. Во время съемок сериала «Кружево» актер познакомился с актрисой Евгенией Ахременко. Она тоже жила в США и ездила в Россию на съемки. Отношения развивались стремительно: Евгения рассталась с бойфрендом, а Константин сообщил жене, что хочет развестись.
Евгения и Константин поженились и обвенчались. Вскоре у них родился сына Данил. У него были проблемы с сердцем, и Соловьев активно занимался его лечением. Позже родился второй сын Тимофей. Но когда ему исполнилось три месяца, Соловьев ушел из семьи к любовнице.
Сразу после развода Соловьев публично заявил, что его второй брак носил характер пиар-акции. Рождение первенца, Данила, он охарактеризовал как ошибку, а в отношении второго сына, Тимофея, утверждал, что следовало настаивать на прерывании беременности. После этого актер прекратил общение с детьми и не принимал участия в их воспитании.
«Видимо, я была триггером, но ответа, почему он не видел 10 лет детей, у меня нет. Мы имеем семь или восемь смс и одно голосовое. Даня хочет с ним общаться, а младший — вообще не хочет. Даже Даня Тиме говорит: “Это же наш папа”. Может быть, нужна помощь психолога, рекомендую Косте пойти в терапию», — передает слова Евгении Ахременко «СтарХит».
После расторжения брака все кредитные обязательства остались на Ахременко, а с иском о взыскании алиментов она обратилась лишь через два года. Лишь после этого Соловьев официально признал своих сыновей, однако на их повседневной жизни это никак не отразилось.
«Не мог встречаться с ними по объективным причинам — не могу их озвучивать. Там все вкупе, тогда это был идиотизм, может быть, я действительно думал, что это правильное решение. Все равно люблю своих детей, это не обсуждается», — говорил позже Соловьев.
Третий брак Соловьева с Анастасией Лариной.
В браке с Анастасией родились две дочери.
Со своей третьей супругой, Анастасией Лариной, актер познакомился на съемочной площадке сериала «Литейный». В то время она работала ассистентом по актерам и была младше Соловьева на 15 лет. По словам очевидцев, артист сразу же утратил самообладание, едва они встретились.
Ларина тяжело переживала ситуацию, полагая, что выступает в роли разлучницы. Тем не менее это не стало препятствием для начала романа с актером, который впоследствии завершился их официальным браком.
«Мне было тогда 20 лет. Я помню, что у меня были муки совести, я переживала, увидела страдания с той стороны. Все эти неприятные моменты я выслушивала, мы общались, я с ней созванивалась, извинилась за все, это было тяжело, — рассказывала Ларина в программе “Секрет на миллион” на НТВ.
У них родились дочери Лиза и Лена. В 2020 году артист был вынужден подрабатывать таксистом из ‑за отсутствия проектов и стабильного дохода. Вскоре после этого его начали замечать в обществе других женщин, а окончательное оформление развода состоялось лишь два года спустя.
«У нас разница в возрасте 15 лет. Готовка, зарабатывание денег, нравоучения — это все было на мне. Я был не муж, а как папа. В какой-то момент забыл себя и не давал ей расти как женщине, персоне и личности, и я тоже перестал расти. С работой стало очень плохо. Понял, что надо уходить», — рассказывал Соловьев.
Четвертый брак Соловьева с поклонницей.
Константин женился на Валентине, несмотря на разницу в возрасте.
В 2024 году артист прибыл в село Ванино Хабаровского края с гастрольной постановкой. Там он познакомился с 19‑летней Валентиной Карачевской и тогда, по его признанию, осознал, что настало время вновь вступить в брак.
«Я увидел ее в машине и подумал: какая симпатичная девушка! Вживую как увидел, остановился, у меня челюсть упала, сердце упало. Думаю, все, не могу, я влюбился», — говорил Константин.
Как стало известно, Валентина на протяжении длительного времени являлась поклонницей артиста. Существенная разница в возрасте — порядка 30 лет — ее не смутила. К тому же к своим 19 годам она уже имеет значительный жизненный опыт: успела вступить в брак, родить двоих детей и развестись.
Где сейчас Константин Соловьев.
Сейчас Константина Соловьева можно увидеть на сцене московских театров в антрепризах. В программе «Судьба человека» актер рассказывал, что после начала СВО думал о том, чтобы отправиться на фронт добровольцем. Артист принял решение, что будет участвовать в спецоперации, если его призовут.
«У меня были мысли пойти добровольцем. И я решил, что, если меня призовут, я обязательно пойду. Но в данный момент то, что я могу и обязан сделать, — это ездить по стране и поддерживать Россию, людей, семью. Это вот то, что я могу сейчас сделать. И я буду продолжать это дело», — заявил актер.
Фильмография Константина Соловьева.
«Летний дождь» (2002) — Сергей Назаров; «Любовь слепа» (2004) — Макс; «Обреченная стать звездой» (2006−2007) — Андрей Гончаров; «Я остаюсь» (2006) — Борис; «Солдаты-5» (2005) — военнослужащий по контракту; «Полынь — трава окаянная» (2010) — Федор; «Вендетта по-русски» (2010) — Виктор Суханов; «Богатая Маша» (2010) — Сергей; «220 вольт любви» (2010) — Владимир Ильич; «Однажды будет любовь» (2009) — Николай Калинин; «Кровь не вода» (2009) — Артём; «Когда мы были счастливы» (2009) — Станислав Андреевич; «Провинциальный детектив» (2022) — Михаил Васнецов (главная роль); «От встречи до разлуки» (2022) — Лобанов (главная роль); «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» (2022) — Чапай (главная роль); «Земский доктор. Восемь лет спустя» (2022) — Кирилл Семёнович Стрельников (полковник, начальник РОВД); «За всех в ответе» (2022) — Иван Ольшанский (главная роль). «Литейный» (8-й сезон) — Виктор Скворцов (главная роль, майор); «Беспокойный участок» (1−2 сезоны) — Глеб Герасимов (врач скорой помощи); «Остров обречённых» (2018) — Максим Пешков; «Моя любимая свекровь. Московские каникулы» (2018) — Иван Бутусов, муж Татьяны; «Московские тайны. Гостья из прошлого» (2018) — Борщов; «Случайная невеста» (2018); «Зорко лишь сердце» (2018) — Денис, муж Марины; «Позывной “Альфа”» (2026) — генерал-лейтенант.