Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарезавший сожительницу в Сергиевом Посаде неадекват нанёс ей 40 ударом ножом

В Сергиевом Посаде зарезавший свою сожительницу 27-летний мужчина нанёс ей не менее 40 ударов кухонным ножом. Об этом пишет РЕН ТВ. Женщине было 33 года, у неё остался восьмилетний сын, который в момент убийства находился рядом.

Источник: Life.ru

В Сергиевом Посаде мужчина убил сожительницу. Видео © Telegram / СК Подмосковья.

Следствию предстоит выяснить, что послужило причиной ссоры. Предварительно, убитая была медработником.

Напомним, мужчина напал с ножом на женщину в Сергиевом Посаде, после чего покончил с собой. Убитая была его сожительницей. Агрессор напал на неё в квартире, а потом догнал на лестничной клетке и убил. Также мужчина ранил соседку, выскочившую на крик, её госпитализировали.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.