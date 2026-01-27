Зарезавший сожительницу в Сергиевом Посаде неадекват нанёс ей 40 ударом ножом

Напомним, мужчина напал с ножом на женщину в Сергиевом Посаде, после чего покончил с собой. Убитая была его сожительницей. Агрессор напал на неё в квартире, а потом догнал на лестничной клетке и убил. Также мужчина ранил соседку, выскочившую на крик, её госпитализировали.