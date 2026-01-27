В Минздраве перечислили отечественные препараты для лечения гриппа

Минздрав России рекомендует отечественные препараты для лечения гриппа. В список разрешенных лекарств вошли противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства.
Согласно стандарту медпомощи взрослым при гриппе, в перечень препаратов вошли ингибиторы нейраминидазы «Занамивир» и «Осельтамивир».
В списке есть противовирусные «Балоксавир марбоксил», «Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты», «Кагоцел», «Риамиловир», «Умифеновир», «Энисамия йодид» и иммуностимуляторы «Азоксимера бромид», «Меглюмина акридонацетат». «Парацетамол» тоже оказался в списке средств, которые могут приниматься при лечении гриппа и простуды.
Производные пропионовой кислоты обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами. В Минздраве рекомендовали использовать отечественный «Ибупрофен».
Ранее KP.RU сообщил, что Минздрав утвердил новый план лечения гриппа и простуды. Изменения коснулись в первую очередь взрослое население страны. Теперь считается нормальным болеть девять дней. Также россиянин должен посетить семь врачей, чтобы исключить осложнения.