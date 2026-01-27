Можно ли выходить из дома и ездить по стране на больничном: адвокат поставил точку в этом вопросе

Наличие больничного листа не означает запрета на выход из дома или перемещения по стране. Адвокат Михаил Салкин пояснил для RT, что законодательство о социальном страховании не лишает человека этого права.
Специалист уточнил, что нарушение режима может повлечь снижение выплат по больничному, но выявить его при амбулаторном лечении сложно. Фактически, доказать что-то можно, только если пациент не явится на обязательный осмотр для продления листка нетрудоспособности.
Нарушение будет зафиксировано, если пациент самовольно покинет стационар, где проходит лечение. В таком случае выплаты по больничному листу могут быть снижены до минимального размера.
Отдельно юрист Елена Браун в беседе с Life.ru пояснила, что оформить больничный по уходу за заболевшим питомцем нельзя. Согласно приказу Минздрава, такой лист положен только для ухода за детьми, родителями или супругом. В ситуации с питомцем можно лишь попросить у работодателя обычный отпуск.