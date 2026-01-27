Можно ли выходить из дома и ездить по стране на больничном: адвокат поставил точку в этом вопросе

Отдельно юрист Елена Браун в беседе с Life.ru пояснила, что оформить больничный по уходу за заболевшим питомцем нельзя. Согласно приказу Минздрава, такой лист положен только для ухода за детьми, родителями или супругом. В ситуации с питомцем можно лишь попросить у работодателя обычный отпуск.