Экс-замгубернатора Курской области заявил в суде о передаче откатов губернатору

Дедов даёт показания в рамках дела о хищении 152 миллионов рублей, выделенных на возведение оборонительных сооружений. Ранее другой фигурант, экс-депутат Максим Васильев, заявил, что выплачивал Дедову 10% от суммы контракта.
«Да, получал… Я эти денежные средства в полном объёме передал Смирнову Алексею Борисовичу», — приводит слова подсудимого корреспондент РИА «Новости» из зала суда.
Также Дедов сообщил, что курировать эту стройку ему поручил предыдущий губернатор Роман Старовойт. Дело экс-чиновника выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал предыдущую администрацию региона, возглавляемую Алексеем Смирновым. Он охарактеризовал их деятельность как «выходящую за рамки допустимого» и указал на возмутительную ситуацию с задержкой региональных выплат семьям погибших и раненых военнослужащих. Очередь на получение этих средств, формировавшаяся с июля 2024 года, достигла 151 семьи. Предыдущие власти региона объясняли задержку нехваткой бюджетных средств.
