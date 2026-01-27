Экс-замгубернатора Курской области заявил в суде о передаче откатов губернатору

Бывший первый заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов сделал сенсационное заявление в суде. Он признал, что получал денежные вознаграждения за участие в строительстве приграничных фортификаций и в полном объёме передавал их экс-главе региона Алексею Смирнову, который тогда был на посту.