«Мало волнует»: Эйсмонт ответила на планы Киева возбудить дело против Лукашенко

Белоруссию мало волнуют планы Украины о возбуждении уголовного дела против белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом во вторник, 27 января, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
— Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но… нас это мало волнует, — передает ее слова РИА Новости.
Ранее украинские СМИ писали, что киевские власти хотят возбудить дело и начать уголовное преследование президента Белоруссии.
В начале января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США следует использовать «венесуэльский опыт» в проведении силовых операций против главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, демонстративное действие американских спецслужб могло бы убедить президента России Владимира Путина согласиться на мирное соглашение на условиях Киева.
Также зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может повторить в Киеве «венесуэльскую операцию». Политик отметил, что у США намного больше оснований провести подобную операцию на Украине.