Мишустин передаст «Ленфильм» в собственность Петербурга

Срочная новость.

Мишустин распорядился в течение четырех месяцев передать 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт‑Петербурга. Об этом следует из официального документа.