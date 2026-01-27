Мишустин передаст «Ленфильм» в собственность Петербурга

Срочная новость.
Мишустин распорядился в течение четырех месяцев передать 100% акций киностудии «Ленфильм» из федеральной собственности в собственность Санкт‑Петербурга. Об этом следует из официального документа.
