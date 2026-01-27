Ричмонд
Более 1700 человек собрали почти 64 тысячи евро на адвокатов для Бутягина

Археолог Бутягин может провести в СИЗО Польши до двух лет.

Источник: Комсомольская правда

Более 1,7 тыс. человек поддержали российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше по запросу Украины. Они собрали для ученого почти 64 тыс. евро на оплату юристов. Об этом рассказали близкие археолога в авторском Telegram-канале.

«На личный клиентский счет Александра, открытый его юристами, с начала сбора поступило €63 922 — напрямую и через агрегаторы. Еще 270 000 рублей, переведенные напрямую организаторам сбора, находятся на личном банковском счете Александра в России и поэтапно перечисляются на его клиентский счет у юристов», — говорится в сообщении от родственников и друзей археолога.

Отмечается, что Бутягин может провести до двух лет в польском СИЗО. Все это время будет вестись следствие по его делу.

Напомним, археолог был задержан в Варшаве спецслужбами 4 декабря 2025 года. Мужчину арестовали по инициативе киевских властей. Его обвиняют в том, что он совершал раскопки в Крыму. Польская прокуратура говорит, что Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

В МИД России уже отреагировали на задержание Бутягина. Там отметили, что более нелепого обвинения они не слышали. В российской дипмиссии потребовали немедленно освободить Бутягина. Послу Польши был вручен официальный протест из-за задержания археолога.