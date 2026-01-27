В Вологодской области появится новый памятник Сталину

В Вологодской области установят памятник Ивану Бардину и Иосифу Сталину.
Как рассказал глава региона Георгий Филимонов, монумент появится в Череповце на перекрестке улиц Металлургов и Сталеваров, около дома № 8 по улице Металлургов. Памятник будет посвящен истории строительства металлургического комбината, повлиявшего на становление города как одного из крупнейших промышленных центров страны.
Филимонов добавил, что Сталин и Молотов в 1940 году подписали постановление о создании в Череповце металлургического завода. А академик Бардин сыграл основополагающую роль в разработке проекта комбината.
Сейчас продолжается конкурс на лучший эскизный проект монумента.
Напомним, в 2024 году в Вологде был открыт памятник Сталину на территории дома-музея, где он провел время в ссылке в 1911—1912 годах.
В 2025 году памятник Сталину установили в парке имени 50-летия Победы возле школы № 2 в Никольском округе в Вологодской области.