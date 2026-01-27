В Вологодской области появится новый памятник Сталину

Как рассказал глава региона Георгий Филимонов, монумент появится в Череповце на перекрестке улиц Металлургов и Сталеваров, около дома № 8 по улице Металлургов. Памятник будет посвящен истории строительства металлургического комбината, повлиявшего на становление города как одного из крупнейших промышленных центров страны.