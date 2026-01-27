ScienceAlert: В затерянном городе на дне океана нашли «колыбель» жизни

Это место открыли в 2000 году. Сейчас оно считается одной из возможных «колыбелей» жизни на Земле, так как его экосистема существует благодаря химическим реакциям между морской водой и породами мантии, а не солнечному свету. Температура флюидов здесь около 40 градусов Цельсия. Это позволяет поддерживать жизнь бактерий, улиток и ракообразных.