Застрявшая в Антарктиде телеведущая Юлия Барановская вышла на связь

Телеведущая Юлия Барановская застряла в Антарктиде из-за шторма и вышла на связь с «КП-Санкт-Петербург». Она отправилась туда на парусной лодке 24 января, но погодные условия не позволили вернуться. Вместе с ней на борту были только члены команды, детей не было.
Группа посетила остров Смоленск, где находится Федор Конюхов. Из-за сильного шторма в Проливе Дрейка, который считается одним из самых опасных мест в мировом океане, команда решила не возвращаться этим путем.
Барановская рассказала, что у нее есть запасной план — вылететь обратно на самолете, но из-за непогоды рейс отменили. Сейчас она с командой ждет самолет и любуется видами, периодически перебираясь на лодке из бухты в бухту. У Юлии проблемы со связью, она не может выйти в соцсети, но ее жизни ничего не угрожает.
Ранее KP.RU сообщил, что Барановская попала в шторм в Антарктиде 25 января 2026 года, однако тогда сообщалось, что с ней были дети. Оказалось, что это не так.