В Краснотурьинске открыли новый центр бокса

Как сообщили в департменте информационной политики региона, новый центр включает зал бокса размером 4224 метра, тренировочные и тренажерные залы, раздевалки, душевые, кабинет врача и технические помещения. Объект оснащен современным спортивным инвентарем и рассчитан на одновременное занятие 30 человек на рингах и около 50 — в тренировочных залах. На строительство проекта из областного бюджета было выделено более 500 млн руб. Это третий спортивный объект, построенный в Свердловской области по соглашению с Федерацией бокса РФ. Такие центры уже работают в Каменске-Уральском и Талице.