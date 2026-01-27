Смертность в Магаданской области снизилась почти на семь процентов

МАГАДАН, 27 янв — РИА Новости. В Магаданской области в 2025 году почти на 7% снизилась смертность населения, при этом в регионе крайне высокий уровень смертности от внешних причин, сообщил министр здравоохранения Колымы Александр Витько.
«За 2025 год в регионе достигнуто снижение общей смертности на 6,7%, но есть момент, который вызывает серьезную тревогу. Эта тема выходит за пределы прямой ответственности отрасли здравоохранения — смертность от внешних причин, особенно в трудоспособном возрасте (количество трудоспособных граждан от общего числа погибших от внешних причин составляет 77,1%)», — написал Витько в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в структуре смертности трудоспособного населения в Магаданской области гибель от внешних причин стоит на втором месте после болезней системы кровообращения.
«Каждый пятый умерший в трудоспособном возрасте — от внешних причин. Средний возраст трудоспособных граждан, погибших в ДТП, составляет 37 лет, от отравления алкоголем — 48 лет, от утоплений — 48 лет, от противоправных действий — 46 лет» — уточнил Витько.
Он также сообщил, что в регионе самый низкий уровень смертности от внешних причин в Магадане, а самый высокий показатель — в отдаленном Северо-Эвенском муниципальном округе.