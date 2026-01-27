Смертность в Магаданской области снизилась почти на семь процентов

«За 2025 год в регионе достигнуто снижение общей смертности на 6,7%, но есть момент, который вызывает серьезную тревогу. Эта тема выходит за пределы прямой ответственности отрасли здравоохранения — смертность от внешних причин, особенно в трудоспособном возрасте (количество трудоспособных граждан от общего числа погибших от внешних причин составляет 77,1%)», — написал Витько в своем Telegram-канале.