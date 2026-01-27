Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших в ходе СВО бойцов

Судьбу более двух тысяч военнослужащих, пропавших без вести в ходе специальной военной операции (СВО), удалось установить аппарату федерального омбудсмена совместно с Министерством обороны России и Международным комитетом Красного Креста (МККК). Об этом во вторник, 27 января, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
— Общими усилиями нам удалось установить судьбу более двух тысяч из числа без вести пропавших, — сказала она.
По словам Москальковой, некоторые из этих бойцов оказались в плену, другие проходили лечение в госпиталях. Она отметила, что в Минобороны России работает специальный центр по без вести пропавшим, а в МККК центральное бюро, передает ТАСС.
В этот же день Москалькова предложила рассмотреть возможность создания пункта пропуска между Россией и Украиной, чтобы облегчить воссоединение семей и возвращение граждан с просроченными заграничными паспортами.
Ранее Москалькова сообщила о группе граждан России, которых удалось вернуть с Украины на родину. По ее словам, часть людей, которые не смогли выехать из Херсонской области по независящим от сторон причинам, в итоге вернулись на Украину.