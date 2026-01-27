Россиянам рассказали, какой будет пенсия, если не работать официально

Человек, который никогда не работал официально, все равно получит выплаты от государства в пожилом возрасте. Ему будет назначена социальная пенсия и возможная доплата до прожиточного минимума. Об этом сообщил RT юрист Илья Русяев.
Специалист пояснил, что страховая пенсия в такой ситуации не формируется. Государство обеспечивает базовую гарантию через социальные выплаты. Социальная пенсия по старости назначается позже обычной. Для мужчин это 70 лет, а для женщин — 65 лет с 2028 года.
В переходный период 2026—2027 годов возраст будет составлять 69 и 64 года соответственно.
При этом некоторые работники имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом рассказала экономист Людмила Иванова-Швец. Для этого необходим стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов. Педагоги, медики и артисты могут уйти раньше при наличии профессионального стажа, пишет 360.ru.
В России также рассматривают вопрос более частой индексации пенсий. Как выяснили «Известия», в Госдуму внесут соответствующий законопроект. Сейчас индексация проводится раз в год — с 1 апреля. Новый проект предполагает пересмотр выплат каждый квартал.