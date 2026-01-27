Россиянам рассказали, какой будет пенсия, если не работать официально

При этом некоторые работники имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом рассказала экономист Людмила Иванова-Швец. Для этого необходим стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных коэффициентов. Педагоги, медики и артисты могут уйти раньше при наличии профессионального стажа, пишет 360.ru.