Семьи погибших при ударе в Карибском море подали в суд на правительство США

Адвокаты подали иск в суд против правительства США от имени семей двух мужчин, которые погибли в результате авиаудара по судну в Карибском море 14 октября, пишет The Guardian.
«В иске говорится, что 26-летний Чад Джозеф и 41-летний Риши Самару, оба из Лас-Куэваса, Тринидад, возвращались в Тринидад из Венесуэлы, когда они и еще четыре человека погибли в результате удара», — сказано в материале.
Как утверждают юристы, удары являются нарушением международного права. Иск подали в федеральный окружной суд штата Массачусетс. По данным издания, это первый случай подачи иска, связанный с ударами США.
Как сообщил американский лидер Дональд Трамп 14 октября, США нанесли удар по судну в международных водах рядом с берегом Венесуэлы. По его словам, на судне перевозили наркотики. В результате удара погибли шесть человек.