Бразилия и Франция считают, что Совет мира должен соответствовать решениям ООН

Создание Совета мира и деятельность этой организации должны соответствовать решениям Совета безопасности ООН и уставу Всемирной организации. Об этом в телефонном разговоре заявили президенты Бразилии и Франции Луис Инасиу Лула да Силва и Эммануэль Макрон.
«Президенты обсудили предложение США создать Совет мира», — говорится в заявлении пресс-службы бразильского лидера.
В заявлении отметили, что лидеры двух стран выступили за укрепление ООН и сошлись в том, что инициативы в области мира и безопасности должны соответствовать решениям Совета Безопасности, принципам и целям устава ООН.
Как писал сайт KP.RU, ранее в Белом доме сообщили, что 35 мировых лидеров согласились на предложение президента США Дональда Трампа войти в «Совет мира». Всего же приглашалось порядка 50 человек.
При этом некоторые лидеры ЕС отказались принять инициативу республиканца. Европе кажется, что «Совет мира» может поставить под угрозу международное право.