Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилия и Франция считают, что Совет мира должен соответствовать решениям ООН

В «Совет мира» вошли 35 из 50 приглашенных Трампом политиков.

Источник: Комсомольская правда

Создание Совета мира и деятельность этой организации должны соответствовать решениям Совета безопасности ООН и уставу Всемирной организации. Об этом в телефонном разговоре заявили президенты Бразилии и Франции Луис Инасиу Лула да Силва и Эммануэль Макрон.

«Президенты обсудили предложение США создать Совет мира», — говорится в заявлении пресс-службы бразильского лидера.

В заявлении отметили, что лидеры двух стран выступили за укрепление ООН и сошлись в том, что инициативы в области мира и безопасности должны соответствовать решениям Совета Безопасности, принципам и целям устава ООН.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Белом доме сообщили, что 35 мировых лидеров согласились на предложение президента США Дональда Трампа войти в «Совет мира». Всего же приглашалось порядка 50 человек.

При этом некоторые лидеры ЕС отказались принять инициативу республиканца. Европе кажется, что «Совет мира» может поставить под угрозу международное право.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше