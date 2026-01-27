В России в начале года подешевели отдельные базовые продукты питания

Эксперты ожидают значительное снижение цен на отдельные товары к августу.
В России в начале 2026 года на некоторые базовые продукты питания снизили цену. Об этом сообщил онлайн-сервис мониторинга и анализа цен для производителей и торговых сетей «Ценозавр».
«С начала года сильнее всего подешевели яблоки — в среднем на 11,2%, до 195 ₽ за кг. Помидоры стали дешевле на 5,4% и сейчас стоят около 317,4 ₽ за кг. Цена на крольчатину снизилась на 2,9%, до 862,9 ₽ за кг.», — передает «Постньюс» со ссылкой на сервис «Ценозавр». Также сообщается о небольшом снижение на 1,2−2,4% на макароны, рис, ржаной хлеб, соль, бананы и индейку.
Эксперт по розничному рынку Александр Анфиногенов рассказал, что нынешнее замедление роста цен связано прежде всего с удешевлением российских сезонных продуктов. По его словам, заметнее всего цены могут снизиться в августе, в период массового сбора урожая. К концу лета — началу осени картофель, морковь, лук, капуста и местные фрукты могут стать дешевле на 15−30%. В сегменте недорогих мясо‑молочных товаров дополнительное снижение цен возможно за счет уменьшения стоимости кормов.
При этом Анфиногенов отметил, что общего и значительного падения цен ждать не стоит. Импортные продукты, такие как кофе, шоколад и экзотические фрукты, скорее всего, продолжат дорожать. Продукты глубокой переработки также вряд ли подешевеют из ‑за высоких расходов на энергию, транспорт и оплату труда.
К факторам неопределенности он отнес погоду во время урожая 2026 года, цены на топливо и геополитическую ситуацию. Даже в самом благоприятном случае, по его оценке, возможно лишь умеренное снижение — примерно на 5−7% по отдельным видам продуктов.