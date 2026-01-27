В России в начале года подешевели отдельные базовые продукты питания

«С начала года сильнее всего подешевели яблоки — в среднем на 11,2%, до 195 ₽ за кг. Помидоры стали дешевле на 5,4% и сейчас стоят около 317,4 ₽ за кг. Цена на крольчатину снизилась на 2,9%, до 862,9 ₽ за кг.», — передает «Постньюс» со ссылкой на сервис «Ценозавр». Также сообщается о небольшом снижение на 1,2−2,4% на макароны, рис, ржаной хлеб, соль, бананы и индейку.