Энергосистему Москвы назвали одной из самых надёжных в мире

Ранее сообщалось, что сильный снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье, продлится как минимум до четверга, 29 января. Осадки различной интенсивности будут продолжаться в течение двух дней, при этом снег, начавшийся накануне, уже побил суточный рекорд для 27 января: на метеостанции ВДНХ зафиксировано 11 мм осадков, что превышает предыдущий рекорд 1995 года в 10,6 мм. Замсекретарь общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил привлекать народные дружины к уборке снега с оплатой труда, отметив, что система мотивации в этой сфере нуждается в усилении. Его инициатива связана с коммунальными проблемами в ряде регионов, таких как Камчатка, где до сих пор устраняют последствия сильного шторма.