Энергосистему Москвы назвали одной из самых надёжных в мире

«Энергосистема Москвы — одна из самых надёжных энергосистем мира. Все инновации, которые были реализованы за последние десятилетия, являются примером и эталоном для других крупных городов», — заявил эксперт.
Он пояснил, что подстанции имеют двойное резервирование, а основная часть линий находится под землёй, что делает их неуязвимыми для снегопадов. Тульский добавил, что у критически важных объектов, таких как больницы, есть собственные резервные источники питания, а энергетики оперативно устраняют любые технологические сбои.
«Опыт работы в подобных ситуациях показывает, что наши энергетики могут и умеют к этому адаптироваться. В случае каких-то технологических сбоев они очень быстро восстанавливают энергоснабжение, поэтому глобальных происшествий не происходит», — заключил Тульский.
Ранее сообщалось, что сильный снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье, продлится как минимум до четверга, 29 января. Осадки различной интенсивности будут продолжаться в течение двух дней, при этом снег, начавшийся накануне, уже побил суточный рекорд для 27 января: на метеостанции ВДНХ зафиксировано 11 мм осадков, что превышает предыдущий рекорд 1995 года в 10,6 мм. Замсекретарь общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил привлекать народные дружины к уборке снега с оплатой труда, отметив, что система мотивации в этой сфере нуждается в усилении. Его инициатива связана с коммунальными проблемами в ряде регионов, таких как Камчатка, где до сих пор устраняют последствия сильного шторма.
