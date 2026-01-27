«Налог надо платить, даже если договор аренды не заключен». Эксперт назвала нюансы уплаты подоходного налога при сдаче квартиры в Беларуси

«Отсутствие договора не освобождает от уплаты налога. Но вся-таки я рекомендовала бы заключать договор в письменном виде, потому что во-первых — вы соблюдаете законодательство, во-вторых — это действительно гарантия и для того, кто сдает квартиру в аренду и для арендатора», — сказала Ольга Даргель и подчеркнула, что это же относится и к сдаче гаража, машиноместа.