Патриарх Кирилл призвал активнее создавать православные детские сады

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости усиления духовно-нравственного воспитания детей с раннего возраста.
Выступая на торжественном пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлёвском дворце, он подчеркнул, что именно дошкольный и начальный школьный этапы играют ключевую роль в формировании личности и будущего страны.
«Воспитание в детских садах и начальных классах особенно важно для достойного будущего нашей страны», — отметил предстоятель Русской Православной Церкви.
Он призвал более активно создавать православные детские сады, организовывать соответствующие группы в государственных учреждениях, внедрять программы дополнительного образования, знакомящие детей с православной культурой, а также привлекать священнослужителей к воспитательному процессу, чтобы придать ему «подлинную духовную глубину».
Патриарх Кирилл также подчеркнул особую восприимчивость детей и важность того, чтобы служители церкви умели не только объяснять основы православного христианства, но и пробуждать у детей любовь и симпатию к духовенству и всему, что связано с православной традицией.
Ранее патриарх Кирилл назвал президента России Владимира Путина православным вождём.