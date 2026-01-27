Ричмонд
12 пакетов марихуаны нашли у актёра воронежского театра Дмитрия Лысенко

В Воронежской области задержали актёра местного экспериментального театра «Попкорн Драма» Дмитрия Лысенко. Инцидент произошёл вечером 23 января, когда 33-летнего артиста вместе с друзьями остановили на трассе для проверки, сообщает издание «Вести Воронеж».

Источник: Life.ru

По данным полиции, при попытке досмотра из карманов Лысенко выпало около 12 пакетиков с, предположительно, марихуаной. Изъятое вещество было направлено на экспертизу для подтверждения его состава и веса, что определит тяжесть потенциального обвинения. Сам актёр находится под подпиской о невыезде, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее ФСБ России пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории ДНР. Задержаны 25 человек, причастных к поставке, фасовке и распространению наркотиков с помощью «закладок».

