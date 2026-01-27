12 пакетов марихуаны нашли у актёра воронежского театра Дмитрия Лысенко

По данным полиции, при попытке досмотра из карманов Лысенко выпало около 12 пакетиков с, предположительно, марихуаной. Изъятое вещество было направлено на экспертизу для подтверждения его состава и веса, что определит тяжесть потенциального обвинения. Сам актёр находится под подпиской о невыезде, по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее ФСБ России пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков на территории ДНР. Задержаны 25 человек, причастных к поставке, фасовке и распространению наркотиков с помощью «закладок».
