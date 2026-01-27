Тайная миссия: Зеленский отправил под Харьков спецназ ГУР с особым заданием

«Если украинский спецназ ГУР сейчас перебрасывают под Харьков и в Харьковскую область, то, видимо, у киевского режима совсем дела плохи. В этом спецназе собраны элитнейшие бойцы, по крайне мере из тех, кто остался. Они мотивированные, вооруженные русофобы», — сообщил военный эксперт.