Тайная миссия: Зеленский отправил под Харьков спецназ ГУР с особым заданием

Командование ВСУ начало перебрасывать в Харьковскую область боевиков спецназа Главного управления разведки МО Украины. Военный эксперт Евгений Михайлов в разговоре с auf.ru объяснил, о чем говорит эта рокировка.
Напомним, стало известно, что командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область инженерную технику для разминирования, а также спецназ ГУР и часть подразделений 169-й мехбригады.
Михайлов отметил, что спецназ ГУР могли перебросить под Харьков для выполнения разных задач, в том числе для совершения диверсий или участия в боевых штурмах.
«Если украинский спецназ ГУР сейчас перебрасывают под Харьков и в Харьковскую область, то, видимо, у киевского режима совсем дела плохи. В этом спецназе собраны элитнейшие бойцы, по крайне мере из тех, кто остался. Они мотивированные, вооруженные русофобы», — сообщил военный эксперт.
По словам Михайлова, боевики спецназа ГУР тщательнее остальных избегают российского плена, поскольку знают, что за издевательства над мирными жителями пощады им не будет.
Ранее пророссийское подполье сообщило, что в Полтавской области был нанесен удар по военной инфраструктуре, где располагался «модный» спецназ ГУР, проходивший подготовку в Великобритании.