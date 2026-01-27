Мишустин поручил передать акции «Ленфильма» в собственность Петербурга

— Во исполнение указа президента Российской Федерации от 2 декабря 2025 года Nº 879… Росимуществу в четырехмесячный срок осуществить в установленном порядке передачу в собственность города Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества «Киностудия “Ленфильм”, — говорится в документе.