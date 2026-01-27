Ричмонд
Мишустин поручил передать акции «Ленфильма» в собственность Петербурга

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 27 января, поручил Росимуществу в четырехмесячный срок передать 100 процентов акций киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сказано в распоряжении правительства.

— Во исполнение указа президента Российской Федерации от 2 декабря 2025 года Nº 879… Росимуществу в четырехмесячный срок осуществить в установленном порядке передачу в собственность города Санкт-Петербурга находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества «Киностудия “Ленфильм”, — говорится в документе.

2 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Правительству РФ было поручено в течение шести месяцев организовать передачу акций. Соответствующий указ начал действовать с момента его подписания.

В конце января 2025 года союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи киностудии «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Петербурга.

