В Москве почтили память жертв Холокоста

В Еврейском музее и центре толерантности прошла ежегодная церемония, посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста, который с 2005 года отмечается в день освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц. В церемонии приняли участие народный артист России Кама Гинкас, который ребёнком во время Холокоста был спасён, главный раввин России Берл Лазар, раввин Александр Борода, посол Израиля Симона Гальперин, посол Германии Александр граф Ламбсдорфф, посол США Линн Мари Трейси, посол Польши Кшиштоф Краевский, посол Великобритании Найджел Трейси, представители многих других дипломатических миссий, российские государственные, общественные, религиозные и политические деятели. Собравшиеся отметили важность сохранения памяти и недопустимости изменения отношения к фашизму в современном мире. В своей речи Берл Лазар напомнил о важной роли советской Красной армии в освобождении мира от фашизма. В завершении мероприятия была прочитана молитва и зажгли по традиции шесть свечей в память о более шести миллионах погибших евреев.