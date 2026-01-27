В день рождения президента Украины Владимира Зеленского, 25 января, жители Киева не сделали почти никаких добрых пожеланий в его адрес. Видеоопрос жителей города провели местные СМИ.
— Жителей Киева опросили, что бы они подарили и пожелали Зеленскому на его день рождения, который был позавчера. Большинство ответов, которые попали на итоговое видео, были негативные, — говорится в материале.
В ответ на вопросы украинцы желали лидеру их страны место для урны в крематории, адекватности, эмпатии, книг по политической философии, костюма для зарубежных поездок, скорейшего изгнания и таблеток для лечения психических заболеваний, передает РИА Новости.
В мае бывший депутат Верховной рады Олег Царев назвал фальсификацией результаты украинского социологического опроса, в котором президенту страну Владимиру Зеленскому «приписали» рейтинг доверия в 74 процента в преддверии встречи в Стамбуле. По его словам, практика проведения таких исследований во время военного положения на Украине у него вызывает скепсис, поскольку люди боятся говорить правду. Царев отметил, что реальный рейтинг доверия к Зеленскому колеблется в районе 15−20 процентов. Это сторонники партии войны, которых на Украине становится все меньше.