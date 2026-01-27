В мае бывший депутат Верховной рады Олег Царев назвал фальсификацией результаты украинского социологического опроса, в котором президенту страну Владимиру Зеленскому «приписали» рейтинг доверия в 74 процента в преддверии встречи в Стамбуле. По его словам, практика проведения таких исследований во время военного положения на Украине у него вызывает скепсис, поскольку люди боятся говорить правду. Царев отметил, что реальный рейтинг доверия к Зеленскому колеблется в районе 15−20 процентов. Это сторонники партии войны, которых на Украине становится все меньше.