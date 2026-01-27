Роскомнадзор заблокировал доступ к аниме-сайту «Шикимори»

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Шикимори», который специализировался на предоставлении контента об аниме и манге. Данный сайт теперь числится в списке ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию.
Как следует из официальных документов, Роскомнадзор выявил основания для блокировки сайта 22 и 23 января. 26 января ресурс был внесен в соответствующий реестр. Причины, по которым доступ к сайту был ограничен, не разглашаются.
По информации сервиса Downdetector, пользователи начали сообщать о проблемах с доступом к сайту после 15:00 по московскому времени 27 января. В это же время наблюдались перебои в работе сети.
Представители «Шикимори» в своем Telegram-канале подтвердили, что сайт «временно недоступен» из-за введенных Роскомнадзором ограничений. Они также сообщили о предпринимаемых попытках добиться снятия блокировки.
