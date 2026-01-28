Самозанятые из Башкирии смогут получать оплачиваемый больничный

Для участия в этой программе необходимо подать заявление о вступлении в добровольные правоотношения с отделением СФР по Башкирии и уплачивать взносы на обязательное социальное страхование.
Самозанятые могут оформить больничный, выбрав размер страховой суммы — 35 000 рублей или 50 000 рублей. Тариф страховых взносов составляет 3,84% от этой суммы. Взносы можно оплатить сразу или разбить на ежемесячные платежи. В месяц нужно будет вносить 1 344 рубля или 1 920 рублей (3,84% от 35 000 или 50 000 рублей соответственно). Годовая сумма взносов составит 16 128 рублей или 23 040 рублей.
Выплаты по больничному для самозанятых начинаются через полгода после уплаты годового взноса. Чем дольше самозанятый их вносит, тем больше будет выплата.
