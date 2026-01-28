Самозанятые из Башкирии смогут получать оплачиваемый больничный

Самозанятые могут оформить больничный, выбрав размер страховой суммы — 35 000 рублей или 50 000 рублей. Тариф страховых взносов составляет 3,84% от этой суммы. Взносы можно оплатить сразу или разбить на ежемесячные платежи. В месяц нужно будет вносить 1 344 рубля или 1 920 рублей (3,84% от 35 000 или 50 000 рублей соответственно). Годовая сумма взносов составит 16 128 рублей или 23 040 рублей.