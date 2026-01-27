Трамп подвел итог переговорам в Абу-Даби по Украине: вот что сказал

Ранее KP.RU сообщил, что Москва открыта для переговоров по Украине. Ее позиция известна и она не менялась с самого начала. Но в Кремле отметили, что территориальный вопрос является ключевым в вопросе по урегулированию конфликта на Украине. Также Россия предпочитает не раскрывать подробностей переговоров делегаций, следуя позиции тихой дипломатии.