Трамп подвел итог переговорам в Абу-Даби по Украине: вот что сказал

Трамп заявил о хорошем развитии событий после переговоров в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подвел итог переговорам между РФ, Украиной и Штатами в Абу-Даби. Лидер Белого дома отметил, что сейчас происходит «очень хорошее» развитие событий по урегулированию конфликта.

«Мы рассматриваем несколько очень хороших вариантов по Украине и России», — резюмировал Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отъездом в рабочую поездку в Де-Мойн (штат Айова).

Ранее KP.RU сообщил, что Москва открыта для переговоров по Украине. Ее позиция известна и она не менялась с самого начала. Но в Кремле отметили, что территориальный вопрос является ключевым в вопросе по урегулированию конфликта на Украине. Также Россия предпочитает не раскрывать подробностей переговоров делегаций, следуя позиции тихой дипломатии.

