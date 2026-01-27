Российские системы ПВО сбили 18 дронов ВСУ за семь часов

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ проинформировало, что ночью 25 января над регионами страны были уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотника. По данным ведомства, девять из них сбили над территорией Ростовской области. Также дроны уничтожались над Брянской, Орловской, Белгородской и Астраханской областями и над Краснодарским краем.