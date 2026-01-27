Российские системы ПВО сбили 18 дронов ВСУ за семь часов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) с 13.00 до 20.00 27 января уничтожили 18 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«27 января в период с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что шесть дронов противника ликвидировано над территорией Белгородской области, по четыре — над Крымом и акваторией Черного моря, три дрона ВСУ — над Брянской областью, а еще один беспилотник — над Курской областью.
Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ проинформировало, что ночью 25 января над регионами страны были уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотника. По данным ведомства, девять из них сбили над территорией Ростовской области. Также дроны уничтожались над Брянской, Орловской, Белгородской и Астраханской областями и над Краснодарским краем.