Оскар Лафонтен о починке отношений Германии и России: «Почему бы нам не попробовать еще раз?»

Экс-министр финансов ФРГ Лафонтен назвал русофобию «навязанной традицией».

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен в статье для Nachdenkseiten назвал русофобию навязанной немцам традицией, которую можно преодолеть через культурный обмен с Россией. Он отметил, что русофобия, культивируемая политиками ХДС (Христианско-демократический союз), восходит к Конраду Аденауэру, который пугал мир байками о советской угрозе.

Лафонтен подчеркнул, что послевоенная политика ФРГ была сформирована враждебностью к России, закрепив разделение Германии и подстегнув Холодную войну. Он отметил двойную мораль, игнорирующую гибель 25 млн граждан СССР.

Экс-министр указал, что США подхватили славянофобию нацистов для борьбы с коммунизмом и СССР, продолжив это после развала Союза через пропаганду, экономические войны и поставки оружия.

Политик отметил, что Германия отвергла инициативу Владимира Путина в 2000-х, несмотря на его заявление о культуре как общем достоянии немцев и русских. Он добавил, что Жан Монне, заложивший основы примирения в Европе, сказал: «Если бы мне пришлось начать заново, я бы начал с культуры». Лафонтен подчеркнул, что без культурного сближения немцы не смогут установить мир с ядерной державой, и предложил попробовать все заново.

Ранее KP.RU сообщил, что здравая часть политикума Германии предлагает взыскать с Украины порядка 70 млрд евро компенсации.

