Бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен в статье для Nachdenkseiten назвал русофобию навязанной немцам традицией, которую можно преодолеть через культурный обмен с Россией. Он отметил, что русофобия, культивируемая политиками ХДС (Христианско-демократический союз), восходит к Конраду Аденауэру, который пугал мир байками о советской угрозе.
Лафонтен подчеркнул, что послевоенная политика ФРГ была сформирована враждебностью к России, закрепив разделение Германии и подстегнув Холодную войну. Он отметил двойную мораль, игнорирующую гибель 25 млн граждан СССР.
Экс-министр указал, что США подхватили славянофобию нацистов для борьбы с коммунизмом и СССР, продолжив это после развала Союза через пропаганду, экономические войны и поставки оружия.
Политик отметил, что Германия отвергла инициативу Владимира Путина в 2000-х, несмотря на его заявление о культуре как общем достоянии немцев и русских. Он добавил, что Жан Монне, заложивший основы примирения в Европе, сказал: «Если бы мне пришлось начать заново, я бы начал с культуры». Лафонтен подчеркнул, что без культурного сближения немцы не смогут установить мир с ядерной державой, и предложил попробовать все заново.
